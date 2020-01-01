«Метафракс» удвоит мощности по производству меламина Компания станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

ПАО «Метафракс Кемикалс» и компания Casale подписали контракт на реализацию проекта строительства второй установки меламина на производственной площадке компании в Губахе Пермского края. С её пуском «Метафракс» станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе, сообщает пресс-служба предприятия.

В присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина документ подписали первый заместитель генерального директора «Метафракс Кемикалс» Виктор Майер и генеральный директор Casale SA Федерико Зарди.

Новое производство меламина будет полностью интегрировано с установками комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» — крупнейшего инвестиционного проекта «Метафракс Групп» общей стоимостью около 1 млрд евро. На сегодня готовность комплекса составляет порядка 92%.

«Строительство установки «Меламин-2» — это продолжение истории комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», возведение которого мы завершаем в этом году, а полностью запустим в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ в следующем году. Потребление меламина нашей компанией до конца года достигнет 48 тыс. т, и оно будет и дальше расти. Поэтому вопрос строительства второй установки меламина назрел, — комментирует председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян. — Это непростой и дорогой проект, но это наше стратегическое решение. Мы хотим продавать меламин и на рынок, потому что все потребители — компании, с которыми мы так или иначе работаем и на нашей австрийской площадке, и в России».

Лицензиаром проекта выступает швейцарская компания Casale SA. Оборудование будет поставлено крупнейшими мировыми производителями. Компании Casale SA и Casale Project A.S. имеют большой опыт строительства объектов химического и нефтехимического производств по всему миру.

«Я могу подтвердить, что та технология, которая будет применена на этой установке, является самой современной технологией производства меламина в мире. Этот подход соответствует нашей политике. Все реконструкции, которые мы долгие годы выполняли на «Метафраксе», были нацелены на доведение уровня технологической оснащённости предприятия до наивысшего в мире», — отметил генеральный директор компании Casale SA Федерико Зарди.

Мощность агрегата составит 40 тыс. т в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2025 года. С пуском второй установки меламина «Метафракс» удвоит производственные мощности и станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе, что позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей, снизить зависимость от импорта и обеспечить поставки части продукции на экспорт.

Объём капитальных вложений в проект оценивается в 27,4 млрд руб. Для его реализации компания планирует привлечь собственные и заёмные средства. По оценкам специалистов компании, срок окупаемости составит порядка 12 лет.

«Важно, что стратегия развития «Метафракса» направлена на углублённую переработку углеводородного сырья, что является драйвером для развития и плитного производства, и ряда других производств в стране, — говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — С точки зрения региона значимо развитие города Губахи, которому мы способствуем вместе с «Метафраксом». В результате город преображается. Для территории Кизеловского угольного бассейна предприятие стало той точкой притяжения, которая позволяет нам в партнёрстве успешно решать и вопросы развития этих территорий, и социальные вопросы, важные для жителей».

ПАО «Метафракс Кемикалс» — флагман российского рынка органической химии с мировым именем, крупнейший российский экспортёр метанола с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает 60 стран мира.

Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие ПАО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край), ООО «Метадинеа» — производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская область), «Метадинеа Австрия» — производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО «Карболит» — индустриальный парк типа brownfield (Московская область). Трейдинговые компании группы: ООО «Метафракс Трейдинг» (Пермь, Россия), Metafrax Trading International (Лугано, Швейцария), SamyangMeta Ltd (Сеул, Южная Корея).

Casale — частная швейцарская компания, полностью принадлежащая Casale Holding, со штаб-квартирой в Лугано (Швейцария). Мировой лидер по разработке и лицензированию собственных технологий в процессах производства аммиака, метанола, карбамида и меламина.

Меламин (1, 3, 5-триазин-2, 4, 6-триамин) — бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде. Меламин широко применяется в промышленном органическом синтезе, в том числе ионообменных смол, дубителей, гексахлормеламина, используемого в производстве красителей и гербицидов. Используется в производстве меламин-формальдегидных смол, которые применяются как в составе полимерных композиций (клеи, лаки), в качестве связующего полимера для пресс-композиций с различными наполнителями (целлюлоза, стекловолокно, древесная мука), в качестве пластификаторов бетона, так и в качестве конструкционного материала для производства готовых изделий и пенопластов (вспененный меламин).

В течение последних нескольких лет спрос на меламин увеличивался благодаря уверенному росту потребляющих индустрий. Ожидается, что в ближайшие годы будет наблюдаться умеренный или ограниченный рост мирового рынка меламина, в зависимости от различных регионов. Согласно оценкам экспертов, рост мирового потребления меламина составит 3,4% в год в период с 2021 по 2025 год. В перспективе развитию рынка поспособствует запуск в 2021 году новых мощностей по производству меламина в России и Китае.

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