Анна Брюханова Доходы бюджета Перми в следующие три года будут иметь нестабильную динамику Контрольно-счётная палата представила результаты экспертизы проекта бюджета города на 2022–2024 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Исполняющая обязанности руководителя Контрольно-счётной палаты (КСП) Светлана Петерс представила членам комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы отчёт об экспертизе проекта бюджета города на 2022–2024 годы.

Специалисты КСП проанализировали 20 муниципальных программ. При формировании бюджета был применён базовый сценарий социально-экономического развития. Он включает общий рост экономики и восстановление занятости и доходов населения. По словам Светланы Петерс, исполнение сценария осложняется наступлением четвёртой волны пандемии COVID-19.

«В настоящий момент продолжается период недостаточной определённости. Поэтому Контрольно-счётная палата считает возможным принять за основу базовый сценарий и при необходимости проводить уточнения в течение года», — добавила Петерс.

Во время заседания также было отмечено, что объём доходов бюджета Перми в следующие три года будет иметь нестабильную динамику. Это связано с сокращением финансирования городского бюджета вышестоящими уровнями. Так, сумма безвозмездных поступлений к 2024 году снизится более чем на 5 млрд руб.

Сохраняются риски неисполнения плана по некоторым видам дохода. Например, прогноз земельного налога на 2022 год предполагает увеличение налогооблагаемой базы за счёт проведения кадастровой оценки. Если утверждённая стоимость земельного участка будет отличаться от прогнозируемой, показатели придётся регулировать дополнительно.

По мнению КСП, бюджет города ориентирован на конкретный результат. Однако, что касается инвестиционных расходов, КСП выявила ряд рисков для исполнения плана бюджета. Например, по отдельным направлениям объём финансирования превышает стоимость уже заключённых контрактов. В числе таких объектов — скверы на ул. Долгановской, ул. Генерала Черняховского и другие. Превышение по ним составило 2,4 млн руб.

Наибольший объём расходов, не обеспеченных финансированием, составил 353 млн руб. Такая сумма необходима для содержания системы наружного освещения в связи с недофинансированием затрат на электроэнергию и уплаты налога на имущество. Также КСП установила нарушение расходов в отсутствие расходных обязательств на 209 млн руб. Эти средства хотели направить на информационную систему управления транспортом, озеленение и прочее.

«Экспертиза показала, что ряд расходов не подтверждён расчётами и обосновывающими материалами. Установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации и порядка формирования реестра расходных обязательств», — подытожила представитель Контрольно-счётной палаты.

«Я надеюсь, что все недоработки будут устранены до пленарного заседания думы, — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. — И главный финансовый документ города мы примем в плановые сроки».

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