На территории бывшего аэропорта Бахаревка может появиться логистический центр Ещё один вариант использования участка — строительство спортивного центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскизный проект микрорайона на Бахаревке. Предоставлен: ООО «Строительно-монтажное управление №3» «Сатурн-Р»

Компания «Сатурн-Р» изменила концепцию застройки бывшего аэропорта Бахаревка. Здесь планируется возвести крупный логистический или спортивный центр. Об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил владелец компании Александр Репин.

Ранее площадку в 40 га, находящуюся в собственности холдинга с 2019 года, хотели застроить жильём. Компания даже обнародовала концепцию будущего ЖК «Экополис Аркаим». Однако на фоне конфликта с пермскими властями из-за ЖК «Арсенал» зонирование бывшего аэропорта в 2020 году изменили, и его жилая застройка стала невозможна.

Александр Репин также не исключил и вариант продажи площадки. По его словам, он сделал предложения неким интересантам, которых не раскрыл.

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