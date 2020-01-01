Дмитрий Махонин: Региональная стратегия развития малого и среднего предпринимательства нацелена на увеличение числа людей, занятых в секторе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 11 ноября, на Заводе им. Шпагина в Перми началась работа форума «Дни пермского бизнеса». На его площадках порядка 50 региональных и федеральных экспертов делятся своим опытом и рассказывают об основных современных тенденциях, нишах и инструментах для увеличения прибыли и развития бизнеса, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в ключевом событии деловой программы первого дня форума — пленарной сессии «Где бизнес?». Модерировал сессию директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

В ходе сессии губернатор подчеркнул, что краевые власти рассматривают малый и средний бизнес как важнейшую сферу, влияющую на развитие всего региона. Поэтому во время пандемии правительство края первым в России утвердило разработанную с участием предпринимателей Стратегию развития МСП на период до 2030 года.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Важно понимать, что основная задача нашей стратегии заключается не в наращивании числа хозяйствующих субъектов, а в увеличении численности людей, занятых в секторе.

Глава Прикамья акцентировал, что региональные власти нацелены на всестороннюю поддержку проектов и компаний, которые хотят развиваться.

Форум «Дни пермского бизнеса» продолжится 12 ноября. Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Участвовать можно офлайн или дистанционно. Со всех площадок будут проводиться онлайн-трансляции. Ссылки на них доступны здесь.

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