Андрей Стрельцов
«Парма» не смогла взять реванш у «Бенфики»
Пермский баскетбольный клуб уступил португальцам на своей площадке
«Парма» уступила в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА португальской «Бенфике» со счётом 92:89.
Хозяева площадки добились преимущества в девять очков в первой четверти. Второй и третий игровые отрезки сильнее провели баскетболисты «Бенфики». В заключительный период матча подопечные Казиса Максвитиса смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Однако в дополнительные пять минут более удачливыми оказались гости, праздновавшие победу с преимуществом в три очка.
Самым результативным игроком «Пармы» стал Артём Параховский с 16 очками.
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