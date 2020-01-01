Андрей Стрельцов «Парма» не смогла взять реванш у «Бенфики» Пермский баскетбольный клуб уступил португальцам на своей площадке Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» уступила в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА португальской «Бенфике» со счётом 92:89.

Хозяева площадки добились преимущества в девять очков в первой четверти. Второй и третий игровые отрезки сильнее провели баскетболисты «Бенфики». В заключительный период матча подопечные Казиса Максвитиса смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Однако в дополнительные пять минут более удачливыми оказались гости, праздновавшие победу с преимуществом в три очка.

Самым результативным игроком «Пармы» стал Артём Параховский с 16 очками.

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