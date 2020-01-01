Олеся Максименко СвЖД предлагает жителям Прикамья дать названия безымянным остановкам Предложить свои варианты могут все желающие Поделиться Поделиться Твитнуть

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Свердловская железная дорога предлагает жителям Прикамья дать названия остановочным пунктам, которые на данный момент имеют только цифровое обозначение.

Полный список остановок, разъездов и блок-постов размещён в сообществе «ПроЖД. Всё самое интересное» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Свои варианты названий все желающие могут предложить в группах и по почте pro_zd@bk.ru.

Набравшие наибольшее количество голосов варианты будут направлены в администрации муниципальных образований, на территории которых эти железнодорожные объекты расположены. После прохождения всех юридических процедур названия полустанкам будут присвоены официально.

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