Мария Сыропятова В Перми откроют первый магазин H&M Home Он разместится на первом этаже ТРК «Планета» Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРК «Планета»

Константин Долгановский

В торгово-развлекательном комплексе «Планета» 25 ноября открывается первый в Перми магазин H&M Home. Дату открытия сообщила компания-застройщик Malltech.

В магазине будут представлены товары для дома и интерьера. Вместе с ним открывается магазин H&M с одеждой, обувью и аксессуарами. Этот формат уже представлен в Перми в ТРК «СпешиLove».

H&M в ТРК «Планета» будет расположен на первом этаже, рядом с третьей входной группой, между магазинами Lime и Cropp. Его площадь составит более 2,2 тыс. кв. м. Для сравнения: площадь магазина H&M в ТРК «СпешиLove» — 2195 кв. м.

Напомним, что ТРК «Планета» официально открылся 22 апреля. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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