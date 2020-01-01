Новый мост через Чусовую построен на 13% Работы ведутся в соответствии с графиком Поделиться Поделиться Твитнуть

Техническая готовность объекта «Мостовой переход через реку Чусовая с подходами» по принятым работам составляет 13,3%. Об этом на заседании правительства региона 11 ноября сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

К концу года готовность должна увеличиться до 20,6%. Как уточнил министр, работы ведутся в соответствии с графиком.

Напомним, на объекте предполагается возвести более 9 км нового дорожного полотна, в том числе 1,5 км приходится непосредственно на мостовой переход.

Ввести в эксплуатацию новый мост должны в конце 2022 года.

Напомним, строительство нового Чусовского моста ведётся с 2018 года в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год.





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