Проектирование расширения дороги «Обход Краснокамска» начнётся в 2022 году Здесь должно появиться четыре полосы для движения автотранспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Трасса М-7

Константин Долгановский

Проектно-изыскательские работы по капремонту и расширению дороги «Обход Краснокамска» намечены на 2022–2023 годы. Об этом на заседании правительства Пермского края 11 ноября сообщил исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Филипп Ходаев.

Согласно планам, предполагается расширить до четырёх полос один из проблемных дорожных участков, где часто возникают автомобильные пробки, и разделить транспортные потоки.

Ранее в Упрдор «Прикамье» сообщали, что расширение обхода должно быть закончено к 2023 году.

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