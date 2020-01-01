Мария Сыропятова Проект второго этапа реконструкции улицы Карпинского направлен на госэкспертизу с опозданием К компании-проектировщику будут применены штрафные санкции Поделиться Поделиться Твитнуть

Карпинского 23 / фото: wikimapia.org

На госэкспертизу направлен проект реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Об этом на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников.

По его словам, подрядчик проектных работ разработал документацию с отставанием из-за длительных согласований с ОАО «РЖД». В связи с задержкой к компании-проектировщику будут применены штрафные санкции.

«Контракт в срок не заключён, — отметил депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников. — Это требует дополнительных пояснений от администрации Перми и корректировки сроков реализации с перераспределением денежных средств».

При этом он отметил, что первый этап реконструкции ул. Карпинского был выполнен с должным качеством и в срок, выразив надежду, что ситуацию с отставанием по срокам реализации удастся преодолеть и на втором этапе.

Напомним, данный участок дороги планируется расширить до шести полос. Работы запланированы на 2021–2023 годы.

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