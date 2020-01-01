Мария Сыропятова
Проект второго этапа реконструкции улицы Карпинского направлен на госэкспертизу с опозданием
К компании-проектировщику будут применены штрафные санкции
На госэкспертизу направлен проект реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Об этом на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников.
По его словам, подрядчик проектных работ разработал документацию с отставанием из-за длительных согласований с ОАО «РЖД». В связи с задержкой к компании-проектировщику будут применены штрафные санкции.
«Контракт в срок не заключён, — отметил депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников. — Это требует дополнительных пояснений от администрации Перми и корректировки сроков реализации с перераспределением денежных средств».
При этом он отметил, что первый этап реконструкции ул. Карпинского был выполнен с должным качеством и в срок, выразив надежду, что ситуацию с отставанием по срокам реализации удастся преодолеть и на втором этапе.
Напомним, данный участок дороги планируется расширить до шести полос. Работы запланированы на 2021–2023 годы.
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