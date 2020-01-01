Мария Сыропятова Мэрия Перми предлагает добавить в план приватизации 17 объектов В 2022 году после продажи части помещений в бюджет должно поступить 57 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Администрация Перми предложила добавить в прогнозный план приватизации муниципального имущества 17 новых объектов, из которых 13 встроенные помещения и четыре - доли прав собственности на земельные участки. Об этом на комитете по инвестициям Пермской городской думы рассказал начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников.

Всего в трёхлетний план на 2022-24 годы предлагается включить 10 зданий, 25 встроенных помещений, одно право собственности на фундамент жилого дома и семь долей в праве собственности на земельные участки. На содержание этого имущества бюджет города несёт расходы примерно 10 млн руб. в год. В 2022 году, по планам мэрии, после продажи части помещений в бюджет города должно поступить 57 млн руб.

Депутат Пермской городской думы Марк Коробов поинтересовался, с чем связан запрос мэрии Перми на закупку новых помещений, если в муниципальной собственности есть много вариантов для размещения подразделений муниципалитета, учреждений или некоммерческих организаций.

«Прежде чем выставить объект на продажу во все подразделения направляются запросы, только после отрицательных ответов объект включается в прогнозный план», - ответил Михаил Берников, добавив, что используемые муниципалитетом помещения должны быть удобны и жителям Перми, и рядовым сотрудникам мэрии Перми и её учреждений.

«В программе приватизации нет объектов, которые бы удовлетворяли бы требованиям», - отметил Берников.

Комитет по инвестициям рекомендовал Пермской городской думе принять в первом чтении прогнозный план приватизации на 2022-24 годы.

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