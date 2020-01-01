Олеся Максименко COVID-19: новые случаи выявлены в 34 муниципалитетах Прикамья В Перми — 308 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирус выявлен в 34 муниципалитетах Пермского края.

Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в столице региона, Краснокамском округе и Пермском районе: 308, 68 и 39 новых случаев соответственно.

Также диагноз COVID-19 подтверждён у 29 жителей Чайковского, в Октябрьском округе — 28 инфицированных, в Добрянском — 23, в Карагайском — 20, в Куединском — 16, в Ильинском и Осинском — по 15, в Очёрском и Суксунском — по 13, в Чернушинском — 12.

В Оханском и Чусовском округах — по 11 новых случаев заражения, в Большесосновском и Кишертском — по 10, в Кунгуре и Сивинском округе — по девять, в Нытвенском округе — восемь, в Берёзовском округе и Кунгурском районе — по шесть, в Лысьвенском округе — пять, в Бардымском и Соликамском округах — по четыре, в Кудымкарском — три.

В ЗАТО Звёздный и Ординском округе — по двое заболевших, в Березниках, Кизеле, Александровском, Верещагинском, Красновишерском и Юсьвинском округах — по одному.

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