Мария Сыропятова Депутаты Пермской городской думы засомневались в сроках реконструкции здания для школы №146 Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

Мэрия Перми собирается провести реконструкцию здания по ул.Уральской, 110 под размещение в нём общеобразовательного учреждения в 2023 году. Об этом на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы рассказала начальник департамента образования мэрии Перми Анна Деменева.

«Ещё в прошлом году по этому зданию возник вопрос, надо ли там реконструкцию проводить или же просто снести его и построить школу заново. Если будет принято решение о строительстве, то реализовать планы вряд ли удастся в 2023 году», - прокомментировал ситуацию депутат Пермской городской Думы Владимир Манин.

«По нашим предварительным проработкам здание будет полностью разобрано и возведено заново, - ответила Анна Деменева. – Но мы имеем ограничения по сохранению внешнего вида существующего здания. Ведутся работы по расселению, а затем мы приступим к проектированию».

При этом Анна Деменева заверила, что вопрос проработан, и мэрия Перми по-прежнему берёт на себя обязательства по реконструкции здания по ул.Уральской, 110 в 2023 году.

Напомним, что дом на ул.Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту архитектора Ханнеса Майера. В 2019 году здание было признано аварийным. В последние годы в нём размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

О сносе аварийного здания по ул.Уральская, 110 стало известно в сентябре 2021 года со слов министра образования Пермского края Раисы Кассиной. Проект является одним из приоритетных для развития образовательных учреждений в Перми. Проект реконструкции планируют сделать индивидуальным, а не типовым. Его стоимость по предварительным расчётам – 527 млн руб.

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