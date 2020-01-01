Олеся Максименко Почти половина пермяков не уходит на больничный из-за боязни потерять доход Также в числе причин — возможные проблемы с руководством Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Даже в пандемию 48% жителей Перми не берут больничный лист из-за боязни потерять в доходах, передаёт ТК «ВЕТТА» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Зарплата.ру».

Ещё 18% респондентов не уходят на больничный из-за возможных проблем с руководством, 10% — из-за нежелания стоять в очередях в учреждениях здравоохранения. Кроме того, 8% опрошенных боятся потерять работу, 7% не видят смысла в оформлении больничного из-за удалённой работы, такое же количество пермяков устроены неофициально, и оплата нетрудоспособности им не предусмотрена.

Также в исследовании отмечено, что в период пандемии женщины уходят на больничный чаще мужчин. Причём 52% из них продолжают работать из дома, тогда как аналогично делают лишь 40% мужчин.

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