Андрей Стрельцов «Амкар» готовится заключить договор с букмекерской конторой Об условиях соглашения клуб обещает проинформировать чуть позже Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» ведёт переговоры о сотрудничестве с букмекерской конторой Pin-Up. По данным портала Eurostavka, подписание документов уже близко.

Издание сообщает, что, как только все вопросы будут решены окончательно и стороны придут к соглашению, об этом будет объявлено официально.

Добавим, что в этом году пермский профессиональный баскетбольный клуб «Парма» изменил название на «Парма-Париматч», после того как в сентябре заключил договор о спонсорстве с этой букмекерской конторой.

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