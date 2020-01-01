Олеся Максименко Предприятия Перми могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Заявку необходимо направить до 18 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми приглашает предприятия города принять участие в традиционном конкурсе на лучшее оформление к Новому году.

Конкурс пройдёт в два этапа. Первый — с 20 ноября до 20 декабря. В это время администрации районов будут принимать и сортировать заявки от предприятий. Второй этап конкурса будет проводиться организационным комитетом с 21 по 29 декабря.

Заявку на участие нужно подать до 18 декабря. Она может быть написана как в произвольном виде, так и по форме. Участие в конкурсе бесплатное.

Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, обязательным условием является световое оформление входных зон и прилегающей территории. Также будут оценивать оформление витрин и наличие новогодней атрибутики рядом с хозяйствующим субъектом.

Все участники конкурса получат почётные дипломы и сувениры, победители — дипломы и подарки.

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