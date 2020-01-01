На «Азоте» побывали именитые художники Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялся «цифровой» пленэр. В нем приняли участие известные художники, члены Союза художников России. Это стало возможным в рамках масштабного проекта «90 — время роста», посвященного предстоящему юбилею завода.

Проект «90 — время роста» объединит все мероприятия юбилейного года: конкурс среди трудовых коллективов завода «Под знаком качества», документальный медиа проект — «Династия» и конкурс работ среди художников, пишущих в жанре индустриального пейзажа. Конкурс «Индустриальный пейзаж» филиал «Азот» проводит совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. И.Ф. Коновалова.

Екатерина Найденова, заведующая художественной галереей Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова:

— Девять известных художников стали участниками творческого проекта. Знаково получилось, потому что и городу, и заводу в следующем году исполнится девять десятков лет. Мастера с именами, регалиями, у которых не раз были персональные выставки получили возможность создать художественное пространство, и подарить новый виток развития и музею, и заводу, и городу.

Девять художников во время «цифрового» пленэра набрали весь необходимый для работы материал — сделано более тысячи кадров с промышленной площадки. Они послужат основой для написания картин, которые расскажут о сегодняшних днях завода — ровесника Березников и пополнят музейные фонды и экспозицию.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Индустриальный пейзаж завода в разные периоды времени запечатлели в своих произведениях известные художники. Это и Фридрих Лехт, и Анатолий Тумбасов, и Леонид Старков. Для нас большая честь, что и теперь в нашем конкурсе участвуют настоящие мастера своего дела — член Союза художников России, скульптор Юрий Устинов, художник-акварелист, также член Союза художников — Василий Аникеев, живописец и скульптор, автор множества работ Жанна Заграбова и многие другие. Итоги конкурса и все работы будут представлены весной 2022 года, когда город Березники и «Азот» отметят юбилей.

По сообщению пресс-службы предприятия

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