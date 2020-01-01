Пермская компания-перевозчик уплатила долги, чтобы снять обременение с маршрутных автобусов За время исполнительного производства долг организации вырос почти в семь раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководство пермского филиала ООО «Автомиг» после запрета на совершение регистрационных действий в отношении маршрутных автобусов вынуждено было выполнить все финансовые обязательства, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Водители перевозчика четыре раза были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, однако компания в добровольном порядке отказалась уплачивать наложенные штрафы в размере 7,4 тыс. руб.

Дело поступило на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по взысканию штрафов №2 по городу Перми.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств, но уплачивать долги не торопилось, что в конечном итоге значительно увеличило сумму задолженности — до 47,4 тыс. руб.

Кроме того, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику автобусов.

Значительное увеличение суммы долга и наложенное обременение заставили руководство организации-должника пересмотреть своё отношение к исполнению финансовых обязательств и уплатить долг.

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