Андрей Стрельцов «Звезда» отстояла ничью в Тюмени Пермский футбольный клуб не проигрывает уже четыре матча Поделиться Поделиться Твитнуть

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Поединок 19-го тура первенства второго дивизиона ФНЛ «Звезда» провела в Тюмени. Игра завершилась без забитых голов со счётом 0:0.

Подопечные Валерия Петракова после этого результата остались на шестой строчке турнирной таблицы. Следует отметить, что до этого «Звезда» одержала три победы подряд и, следовательно, уже четыре тура идёт без поражений.

Следующий поединок «Звезда» проведёт 14 ноября в Перми, где встретится с «Амкаром». Напомним, в первом пермском дерби победили красно-чёрные.

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