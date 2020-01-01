Дмитрий Махонин надеется, что школам не придётся переходить на дистант Но отмечает, что по уровню информатизации образования край занимает третье место в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин надеется, что из-за коронавируса школам края не придётся переходить на дистанционное обучение. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в соцсетях.

Правда, для этого, отметил Махонин, бдительность должны проявлять родители детей: внимательно следить за состоянием их здоровья и при первых симптомах простуды не пускать их в учебные заведения. Согласно правилам, при двух заболевших коронавирусом учениках класс будет выводиться на карантин.

Губернатор также добавил, что в Прикамье многое делается для предоставления качественной образовательной услуги в онлайн-формате:

— Более 150 школ получили новую компьютерную технику. До 2024 года количество оснащённых ею школ должно вырасти до 460. По уровню информатизации школ наш край занимает в России третье место.





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