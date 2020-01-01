Мария Сыропятова В Лысьве возобновили производство носков Продукцию планируют выпускать под брендом ЛЧПФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика (ЛЧПФ)

yandex.ru

В корпусах Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики (ЛЧПФ) вновь начали производить носки. О выпуске пробных партий продукции «Новому компаньону» рассказал предприниматель и владелец нового производства Олег Сасунов.

Сейчас продукция проходит сертификацию, после чего носки поступят на реализацию на электронные площадки и в обычные магазины.

«Начали работать, запустили два десятка станков, — отмечает Олег Сасунов. — Закупили оборудование, наладили технологический процесс. Сейчас вяжем обычные гладкие однотонные цветные мужские носки, в планах детские и женские».

Выпускать продукцию планируют под привычным брендом ЛЧПФ.

На первом этапе на предприятии появятся 15 рабочих мест, в перспективе их число планируют увеличить до 50.

Напомним, что после банкротства ЛЧПФ предприниматель Олег Сасунов с торгов выкупил часть корпусов предприятия и участки земли под ними. Олег Сасунов более известен как владелец компании «Пермские автобусные линии» и председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края. С мая 2021 года он также возглавляет ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика».

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