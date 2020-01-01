В Перми начинается строительство новой инфекционной больницы Работы пройдут в два этапа Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани

Пресс-служба президента Республики Татарстан

Строительство Пермской краевой инфекционной больницы «начинается буквально вот-вот», заявил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсетях 9 ноября.

Глава региона пояснил, что строительство будет идти в два этапа. Инфекционная больница начнёт принимать пациентов не только с коронавирусом, но и, в отличие от легко возводимых больниц, со всеми другими инфекционными заболеваниями.

Напомним, власти Пермского края заключили контракт с ООО «ЖБК-Строй» на проектирование и строительство нового здания Пермской краевой инфекционной больницы. Цена контракта — 2,15 млрд руб.

Согласно техническому заданию строительные и монтажные работы должны пройти в два этапа. Первый запланирован на период с 29 октября 2021 года по 30 ноября 2022 года.

За это время планируется построить вспомогательный корпус инфекционной больницы с КПП, станцию дезинфекции автомобилей, системы наружного электро- и водоснабжения, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, блочно-модульную котельную, газораспределительный и индивидуальный тепловой пункты.

В ходе второго этапа — с 1 февраля 2022 года по 13 октября 2023 года — подрядчик обязуется построить главный корпус больницы на 232 койки, поликлинику на 80 посещений в смену, благоустроить прилегающую территорию, проложить коммуникации, установить ультрафиолетовый обеззараживатель сточных вод.

Инфекционная больница будет построена в Индустриальном районе Перми, на ул. Леонова, 84, на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. м.

Для сокращения сроков строительства будет использован проект повторного применения: такая же больница уже работает в Казани.

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