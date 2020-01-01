Елена Бардукова Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сделал прививку от коронавируса Глава региона также оценил первые итоги введения ограничительных мер и QR-кодов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Во вторник, 9 ноября, во время прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что введение жёстких ограничительных мер помогло «разгрузить» медицину в регионе и повысить уровень вакцинации.

По словам главы Прикамья, мы уже «по факту получили снижение уровня заболеваемости», причём не только коронавирусом, но и ОРВИ. Доля свободного коечного фонда превысила 25%.

Что касается введения системы QR-кодов, то в ей «нет ничего приятного ни для кого», она доставляет неудобства, прокомментировал губернатор. Тем не менее, эта мера контроля была апробирована в других регионах и доказала свою эффективность.

«Мы должны понимать, что живём в обществе, и не только за себя отвечаем, но и за здоровье окружающих. Мы понимаем, что и здесь есть нарушения, за каждым человеком не уследишь. Но мы смогли получить максимальный охват людей, которые соблюдают правила», — объяснил Дмитрий Махонин и добавил, что по сравнению с опытом других стран «наши меры в определённой степени лояльны».

Также губернатор сообщил, что вакцинировался.

«Во-первых, привился. Во-вторых, российской вакциной. В-третьих, не буду говорить, какой именно. В общем, вакцинировался и другим советую», — сказал Дмитрий Махонин.

Он также рассказал, как перенес прививку.

«Была достаточно непростая ночь. Вечером был озноб. Но утром я уже чувствовал себя нормально и работал», – добавил губернатор.

Напомним, в сентябре, на встрече с журналистами пермских СМИ глава региона сообщил, что не прививался, поскольку у него было большое количество антител. Коронавирусом Дмитрий Махонин переболел в сентябре прошлого года.

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