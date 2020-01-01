В Пермском крае снесли аварийный мост Он угрожал жизням людей и безопасности движения поездов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По инициативе Уральской транспортной прокуратуры произведён снос аварийного пешеходного моста на станции Всеволодо-Вильва Свердловской железной дороги в Александровском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники надзорного органа установили, что дальнейшая эксплуатация моста угрожает безопасности движения поездов, а также жизни и здоровью людей. Собственник же сооружения — АО «Березниковский содовый завод» — меры по его сносу не принимает.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на предприятие обязанности снести аварийный объект. Требования прокурора были удовлетворены.

В настоящее время демонтаж аварийного моста завершён.

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