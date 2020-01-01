Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 5,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае в январе–октябре 2021 года составила 40,3 млн т, что на 5,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СвЖД.

За 10 месяцев по железной дороге было отправлено 1,1 млн т цемента (рост в 1,8 раза к январю–октябрю 2020 года), 1,5 млн т кокса (+17,4%), 8,5 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (+12,7%), 14,5 млн т химических и минеральных удобрений (+9,1%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе–октябре 2021 года погружено 123,5 млн т (+3,8% к уровню аналогичного периода 2020 года).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.