Пермская городская дума готовится к рассмотрению бюджета в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Уже на следующей неделе, 16 ноября, на пленарном заседании депутаты Пермской городской думы будут рассматривать проект бюджета в первом чтении, а перед этим проанализируют его на комитетах.

Ранее состоялся семинар, на котором депутаты гордумы и руководство администрации Перми обсудили особенности проекта бюджета. Народные избранники заранее направили вопросы в адрес структурных подразделений мэрии, а также имели возможность подробнее остановиться на конкретных темах в ходе семинара. 8 ноября прошли публичные слушания с участием экспертов и представителей общественности, теперь очередной ход вновь за депутатами.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Мы готовимся зайти в первое чтение бюджета, для этого практически всё готово. Сейчас мы собираем материал, мнения жителей, экспертов и, конечно, депутатского корпуса о содержании проекта бюджета на трёхлетку. Думаю, что с учётом поступивших предложений документ на ноябрьской «пленарке» будет принят. А дальше уже в свои руки дело возьмёт рабочая группа, которая отработает поправки и будет вести проект ко второму чтению, которое состоится в думе 21 декабря. Пока вопросы к проекту есть, но это на данном этапе совершенно нормально.

На «Час депутата» думцы планируют вынести итоги работы по ремонту и содержанию пермских дорог и дворов в этом сезоне.

Под постоянным контролем депутатов находится транспортная тема.

«После громких новостей о новой методике расчёта тарифа мы вплотную включились в обсуждение этого вопроса, сейчас вместе с администрацией изучаем аналитику по отрасли, опыт других городов», — говорит Дмитрий Малютин.

Депутаты будут изучать прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2022 год и трёхлетний период. Этот вопрос, так же как и многие другие, связан с проектом нового бюджета и будет приниматься в двух чтениях. В плане 43 объекта, это значимый ресурс для наполнения доходной части бюджета.

На ноябрьской «пленарке» депутаты рассмотрят проекты решений о назначении заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты Перми, что подчёркивает значимость этого органа в системе муниципального управления.

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