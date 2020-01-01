Более 10 авиамаршрутов из Перми будут субсидироваться государством в 2022 году Авиакомпании приступят к реализации программы 1 января Поделиться Поделиться Твитнуть

В Росавиации подписан приказ №830-П «Об утверждении перечня субсидируемых в 2022 году маршрутов». Согласно документу, размещённому на сайте ведомства, в списке значатся более десятка рейсов из аэропорта Перми.

Так, в Пермь по сниженным тарифам будут летать самолёты из Казани (а/к «ЮВТ Аэро»), Новосибирска (а/к «Сибирь», три раза в неделю) и Тюмени (а/к «ЮТэйр»).

Улететь из Большого Савино на субсидируемых рейсах можно будет в Астрахань, Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Омск, Уфу, Челябинск (а/к «Ред Вингс»), Минеральные Воды, Ростов-на-Дону (а/к «Азимут»), Самару (а/к «ИрАэро»), Сургут (а/к «ЮТэйр»).

Частота планируемых рейсов — дважды в неделю.

Как отметили в Росавиации, авиакомпании приступят к реализации программы 1 января.

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