Жители Пермского края стали чаще искать работу Заметнее всего вырос интерес жителей региона к профессиональной сфере «Консультирование» Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В октябре 2021 года в Пермском крае активно искали работу более 52 тыс. жителей. Это на 3% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Количество актуальных резюме анализировала служба исследований hh.ru.

При этом в целом по России соискательская активность не изменилась.

Заметнее всего вырос интерес жителей региона к профессиональной сфере «Консультирование» — здесь по сравнению с октябрём 2020 года было подано на 44% больше резюме. На 27% больше соискателей стало в сфере «Добыча сырья» и на 14% — в сфере «Закупки».

С другой стороны, заметно снизилась активность соискателей из профессиональных сфер «Банки» (−11%) и «Рабочий персонал» (−6%).

В целом у жителей края наиболее популярной остаётся сфера продаж — к ней относится 12% актуальных резюме. На втором месте — «Производство» (8%), замыкает тройку «Административный персонал» (7%).

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