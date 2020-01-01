«Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря
Программа проекта будет опубликована до конца месяца
Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+»(16+) — в этом году пройдет в Перми с 23 по 25 декабря, сообщили в Пермском театре оперы и балета.
Программа, составленная художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом, включает симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой (16+). События «Дягилев+»(16+) пройдут на нескольких городских площадках. Подробная программа будет опубликована до конца месяца.
Впервые специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоялся в ноябре прошлого года. Он был задуман как некий спутник основного фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе. Сам фестиваль проходит летом.
Все мероприятия «Дягилев+»(16+) будут проводиться с соблюдением мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Дягилев+»(16+) проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края.
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