Телеком-инженеры усилили 4G для пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Связисты ускорили мобильный интернет ещё для 20 тыс. жителей Прикамья. Масштабный технологический проект по обновлению телеком-инфраструктуры и строительству новых базовых станций реализовали специалисты «МегаФона». Благодаря этому средняя скорость передачи данных в сети 4G выросла на 60% в сравнении с ноябрём 2020 года, сообщает пресс-служба оператора.

Теперь пользователи смогут еще быстрее скачивать информацию в интернете, общаться по видеосвязи без зависаний или отправлять тяжелые файлы за несколько секунд.

Основной трафик передачи данных в Прикамье традиционно приходится на Пермь. В этом году только абоненты столицы региона скачали онлайн объем информации, равный миллиарду отправленных сообщений в мессенджерах. Интернет-аппетиты жителей постоянно растут, также, как и нагрузка на сеть.

Чтобы обеспечить надежную скорость абонентам, в Перми инженеры «МегаФона» расширили ёмкость и покрытие сети 4G в микрорайонах Железнодорожный, Лёвшино, Гайва и Водники. Мобильное ускорение почувствуют онлайн-пользователи оператора, проживающие на улицах Заречная, Красноводская, Ветлужская, Хабаровская, Адмирала Старикова, Криворожская, Левшинский переулок, Янаульская, Кабельщиков, Маршала Толбухина, Сокольская 3-я, Каховская.

Для жителей Чайковского интернет стал быстрее на проспекте Победы, Сиреневом бульваре и улице Меридианной. Мобильные скорости стали выше и в небольших населённых пунктах региона — в посёлке Новые Ляды, Алешиха, Протасы, Суксун, сёлах Ножовка, Нижние Муллы, деревне Суханово, а также в Кунгурском районе на территории Белогорского монастыря.

По данным аналитиков оператора, только за последний месяц суммарный интернет-трафик Пермского края вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.