Заместителем председателя реготделения «Опоры России» избрана Ирина Южанинова Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании совета регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» избран новый заместитель председателя. Им стала Ирина Южанинова. Ранее она возглавляла в краевом отделении комитет по повышению прозрачности российского бизнеса и созданию условий для добросовестной конкуренции.

Принятое решение позволяет ей стать одним из главных кандидатов на должность председателя реготделения «Опоры России» в будущем. Сейчас этот пост занимает Роман Водянов.

«Я вступила в эту должность в непростое время, — заявила Южанинова. — Своей первоочередной задачей считаю устранение коммуникационного разрыва между властями и бизнес-сообществом. Очень важно, чтобы предприниматели знали о том, на какую поддержку они могут рассчитывать, и чтобы они её обязательно получали».

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