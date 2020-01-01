Приостановивший деятельность в нерабочие дни бизнес начнёт получать компенсации 15 ноября Заявки на безвозмездные гранты будут приниматься ещё месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с нерабочими днями 1–7 ноября в Пермском крае стартовал приём заявок от приостановившего свою деятельность бизнеса на выплату безвозмездных грантов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Предпринимателям возместят минимальный размер оплаты труда (12 792 руб.) на каждого сотрудника.

Первые отчисления начнутся уже 15 ноября. Заявки на выплату принимаются до 15 декабря 2021 года.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, эта мера поддержки бизнеса, как и другие, носит заявительный характер, поэтому он призвал членов реготделения «Опоры России» донести информацию до предпринимателей.

Напомним, в связи со сложной эпидобстановкой с 1 по 7 ноября в регионе приостанавливался доступ посетителей и работников в здания и на территории, где реализуют товары, оказывают услуги, выполняют работы и проводят мероприятия. Так, в Прикамье не работали химчистки, ателье, мастерские по починке обуви, другие организации, которые оказывают бытовые услуги. Также запрет распространялся на парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, бани, солярии и другие подобные заведения. Столовые, кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита могли работать только навынос.





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