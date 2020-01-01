Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла «Нижнему Новгороду»
Пермский клуб потерпел третье поражение в Лига ВТБ
Баскетболисты «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили в гостях «Нижнему Новгороду» 65:79.
Самым результативным игроком в составе пермской команды стал Адас Юшкявичус набравший 12 очков.
На матче отсутствовал главный тренер команды Казис Максвитис. По сообщению пресс-службы клуба, он простужен.
Это третье поражение «Пармы» в турнире, которое заставило опуститься её на десятое место в турнирной таблице.
Теперь команда проведёт еще одну выездную игру в чемпионате Единой Лиги ВТБ в Таллине против БК «Калев».
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