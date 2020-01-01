Андрей Стрельцов «Парма» проиграла «Нижнему Новгороду» Пермский клуб потерпел третье поражение в Лига ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетболисты «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили в гостях «Нижнему Новгороду» 65:79.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал Адас Юшкявичус набравший 12 очков.

На матче отсутствовал главный тренер команды Казис Максвитис. По сообщению пресс-службы клуба, он простужен.

Это третье поражение «Пармы» в турнире, которое заставило опуститься её на десятое место в турнирной таблице.

Теперь команда проведёт еще одну выездную игру в чемпионате Единой Лиги ВТБ в Таллине против БК «Калев».

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