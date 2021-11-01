Открыт приём заявок на конкурс на поддержку творческих проектов в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Неделю назад, 1 ноября, Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Свои заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, 23:30 по московскому времени, сообщают в краевом минкульте.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы, — 8 (495) 150-50-15. Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методические материалы по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте фонда.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 1 ноября, — 4 млрд руб. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Напомним, что почти полторы тысячи проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса 2021 года. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы. Так, в октябре в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга», в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» прошел в Анадыре (Чукотский АО). В Архангельской области завершился Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань». Там же сейчас реализуется проект «Человек и Арктика. Культурный проект — V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open», заявки на участие в конкурсе международного кинофестиваля пришли из 98 стран. Юбилейный кинофестиваль планируется провести с 9 по 12 декабря.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании указа президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года №287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

Напомним, ранее конкурсный отбор успешно прошли 16 проектов, направленных из Пермского края. Общая сумма федеральной субсидии проектам-победителям составила более 23 млн руб. «Фонд культурных инициатив предлагает серьезное дополнительное финансирование, которое решением президента РФ выделяется, чтобы целевым образом поддерживать проекты в сфере культуры. Этими возможностями надо пользоваться», — сказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Отметим, проекты в сфере культуры также поддерживаются и на уровне региона. В этом году в Пермском крае по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина начал работу Фонд грантов губернатора. В рамках него общественные организации Прикамья могут получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Она осуществляется по тридцати направлениям деятельности, включая деятельность в области культуры и искусства. В 2021 году грантовый фонд составил 104,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.