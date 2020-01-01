Пермская филармония отметит 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

К этой дате подготовлена удивительная программа: «Музыкальная путаница»(6+) — это дань памяти прекрасному сказочнику и поэту, синтез литературного и музыкального материала для зрителей от 6-ти до 12-ти лет.

Знаменитые персонажи Чуковского: Мойдодыр, Айболит, Бармалей, Федора, Муха Цокотуха оживают с помощью музыки и стихов и окунают юное поколение (и, конечно, взрослых) в атмосферу игры, детства и творчества. В программе прозвучат как песни на стихи Чуковского, так и инструментальные композиции по мотивам произведений «Телефон», «Тараканище», «Краденое солнце», «Чудо-дерево» и других.

Все эти музыкальные чудеса воспроизведут коллективы и солисты филармонии: ансамбль солистов «Квартет Каравай», лауреат международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано), солист ансамбля солистов «Хорус-квартет» Эдуард Морозов (бас), а также лауреат премии Перми в сфере культуры и искусства, артист Пермского ТЮЗа Евгений Замахаев (вокал, художественное слово). Автор сценария и режиссёр — Ксения Жаркова.

14 ноября в 15:00. Органный концертный зал.

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