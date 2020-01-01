Олеся Максименко В Прикамье судебные приставы привлекли волонтёров к розыску должников Соглашение подписано с «Поисковым отрядом имени Ирины Бухановой» Поделиться Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Краевое управление ФССП и «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» заключили соглашение о сотрудничестве в поиске лиц, скрывающихся от органов принудительного исполнения.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, волонтёры будут помогать и в розыске несовершеннолетних, в отношении которых было нарушено определение об их месте жительства. Кроме того, в рамках партнёрства будут проводиться совместные семинары, совещания и консультации.

Добавим, на данный момент в исполнительном розыске находятся 1411 жителей Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.