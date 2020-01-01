Олеся Максименко
В Прикамье судебные приставы привлекли волонтёров к розыску должников
Соглашение подписано с «Поисковым отрядом имени Ирины Бухановой»
Краевое управление ФССП и «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» заключили соглашение о сотрудничестве в поиске лиц, скрывающихся от органов принудительного исполнения.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, волонтёры будут помогать и в розыске несовершеннолетних, в отношении которых было нарушено определение об их месте жительства. Кроме того, в рамках партнёрства будут проводиться совместные семинары, совещания и консультации.
Добавим, на данный момент в исполнительном розыске находятся 1411 жителей Прикамья.
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