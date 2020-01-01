Андрей Стрельцов Пермская спортсменка трижды стала чемпионкой на Кубке мира по подводному плаванию Алина Налбандян уверенно выступила в Египте, победив на трёх дистанциях Поделиться Поделиться Твитнуть

В Египте завершился Золотой Финал 15-го Кубка Мира по подводному плаванию (бассейн и открытая вода). Пермская спортсменка Алина Налбандян сумела трижды подняться на верхнюю ступень пьедестала. Она первенствовала на дистанциях в 50 м, 100 м и 200 м в плавании в ластах.

Алина Налбандян родилась в 1998 году, является заслуженным мастером спорта. Она также имеет титул чемпионки мира и Европы по подводному спорту. Воспитанница пермской школы подводного спорта входит в состав национальной сборной с 2018 года.

Тренируется спортсменка под руководством заслуженных тренеров России Сергея Брезгина и Марии Пыжовой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.