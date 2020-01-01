Олеся Максименко Прикамский посёлок неделю живёт без воды Причина — коммунальная авария Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители посёлка Лямино Чусовского района в социальных сетях жалуются на отсутствие воды, сообщает ТК ВЕТТА.

Воды нет уже седьмые сутки из-за коммунальной аварии. Подвоз воды организован, но хватает её не всем.

В воскресенье, 7 ноября, водоснабжение было вновь отключено — на этот раз из-за утечки на ул. Космонавтов, 7.

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