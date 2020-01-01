На здании краевого правительства появится новый герб стоимостью 1,3 млн рублей Высота герба составит три метра Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти планируют заменить герб Пермского края на здании регионального правительства на улице Куйбышева, 14, сообщает «Рифей». На портале госзакупок объявлен тендер на изготовление и монтаж герба, начальная стоимость составляет 1,278 млн руб.

Подрядчику предстоит изготовить и закрепить на несущую раму четыре объемные металлические конструкции — «Корона», «Медведь», «Щит» и «Книга с крестом». Высота герба составляет 3,1 метра, длина — 1,7 метра. Все работы должны быть завершены в течение 150 календарных дней c момента заключения контракта.

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