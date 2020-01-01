Дмитрий Махонин: Выплаты на третьего и последующего уже ребёнка начнут начислять уже с 8 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с выплатами на третьего и последующего ребёнка в Пермском крае. Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, последнее время власти получили много недовольства по поводу выплат многодетным семьям.

Губернатор пояснил, что основная часть денег на них приходит из федерального бюджета. Задержка с перечислением выплат произошла из-за технической заминки — срок начисления сдвинули.

«Понимаем значение выплаты для многодетных семей, провели большую работу по ускорению этого процесса. По данным Минсоца, на сегодня средства в край из федерального бюджета поступили», — сообщает Дмитрий Махонин.

Он поручил начать перечислять выплаты на третьего и последующего уже ребёнка с 8 ноября.

«Средства за ноябрь поступят в срок — до 26 числа. Это значит, семьи в ноябре получат сразу две выплаты», — уточнил губернатор.

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