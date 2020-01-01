Олеся Максименко Жителей Пермского края предупреждают о сильном ветре В ночь с субботы на воскресенье возможны порывы до 17 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильном ветре в ночь с 6 на 7 ноября. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

По данным ЦГМС, температура воздуха в Прикамье ночью составит —2…3°С, днём — -1…4°С. Кроме того, ночью ожидаются осадки в виде дождя, по востоку — с мокрым снегом. Днём — небольшие и местами умеренные осадки, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.