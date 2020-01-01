Олеся Максименко Выплаты многодетным семьям Прикамья за октябрь начнутся 8 ноября В ноябре они получат сразу два пособия Поделиться Поделиться Твитнуть

Октябрьские выплаты на третьего и последующего ребёнка в Пермском крае начнут поступать на счета семей с понедельника, 8 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По его словам, срок перечисления средств был перенесён из-за технических вопросов. На данный момент край получил деньги из федерального бюджета.

«Средства за ноябрь поступят в срок — до 26 ноября. Это значит, семьи в ноябре получат сразу две выплаты», — пояснил Дмитрий Махонин.

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