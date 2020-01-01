Олеся Максименко Почти половина пермяков высказалась против продления локдауна В поддержку жёстких ограничительных мер выступили 28% жителей столицы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опросу, проведённому сервисом SuperJob в городах-миллионниках России, в среднем по стране в поддержку продления локдауна высказались 26% жителей РФ. Против — 52%.

В Перми продление жёстких ограничительных мер поддержали 28% опрошенных, против таких мер выступили 47% респондентов, ещё 25% пермяков затруднились ответить.

Больше всего о необходимости продления локдауна говорят жители Волгограда и Омска — 34% и 33% опрошенных соответственно. Меньше всего тех, кто хочет продления локдауна, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.