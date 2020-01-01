Олеся Максименко На пермском Компросе отремонтировали фасады 19 домов Сейчас идут комиссионные приёмки зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках комплексного благоустройства Комсомольского проспекта в Перми завершён капитальный ремонт 19 домов на одной из центральных улиц столицы региона.

Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в зданиях выполнены ремонт кровли, фундаментов, балконных плит, обустроены входные группы, обновлена облицовка, восстановлена лепнина.

Напоминается также, что весной текущего года был принят региональный закон, предусматривающий ответственность за незаконные граффити и расклейку объявлений на домах, в том числе — взыскание потраченных на ремонт зданий средств.

По словам и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края Владимира Хлебникова, на данный момент идёт комиссионная приёмка многоквартирных домов после капитального ремонта.

В целом до 2023 года планируется привести в порядок фасады 55 объектов на Комсомольском проспекте.

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