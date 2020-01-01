Олеся Максименко В Пермском районе и Краснокамске появились бесплатные площадки для приёма стройотходов Они будут работать с понедельника по субботу Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Прикамье появились пилотные площадки для сбора и накопления строительных отходов. Приём и переработка мусора ведутся бесплатно для населения.

Первая площадка открылась в Пермском районе на Бродовском тракте (координаты 57.943993 56.403344). Вторая — в Краснокамске, на ул. Шоссейная, 29. Обе работают с понедельника по субботу включительно с 09:00 до 19:00.

Строительные отходы жители могут привезти туда самостоятельно, мусор будет переработан и использован вторично. Как поясняют в департаменте ЖКХ администрации Перми, такое сырьё можно использовать в качестве дорожной посыпки, дренажного материала, при ремонтных и строительных работах.

Добавим, появление таких площадок — результат трёхстороннего соглашения, подписанного департаментом ЖКХ, регионального оператора «Теплоэнерго» и ООО «ЕЛО-ИД».

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