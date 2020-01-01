Андрей Стрельцов Стал известен новый состав сборной России по баскетболу Среди кандидатов есть и игрок «Пармы», и воспитанник пермского баскетбола Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Воронов / фото: Evrosport.ru

Новый тренерский штаб сборной России по баскетболу объявил состав команды для подготовки к матчам квалификации Кубка мира 2023 года. В список попали 20 игроков, ещё трое остались в резерве.

Среди резервистов Евгений Воронов, один из летних новичков «Пармы» и пермяк Иван Ухов, ныне выступающий за ЦСКА. На них главный тренер Зоран Лукич рассчитывает в том случае, если кто-то из основного состава получит травму.

Национальная команда страны стартует в квалификации Кубка мира-2023 26 и 29 ноября. В Санкт-Петербурге пройдут матчи против сборных Италии и Исландии.

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