Андрей Стрельцов
Стал известен новый состав сборной России по баскетболу
Среди кандидатов есть и игрок «Пармы», и воспитанник пермского баскетбола
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Новый тренерский штаб сборной России по баскетболу объявил состав команды для подготовки к матчам квалификации Кубка мира 2023 года. В список попали 20 игроков, ещё трое остались в резерве.
Среди резервистов Евгений Воронов, один из летних новичков «Пармы» и пермяк Иван Ухов, ныне выступающий за ЦСКА. На них главный тренер Зоран Лукич рассчитывает в том случае, если кто-то из основного состава получит травму.
Национальная команда страны стартует в квалификации Кубка мира-2023 26 и 29 ноября. В Санкт-Петербурге пройдут матчи против сборных Италии и Исландии.
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