Елена Синица МЧС края предупреждает о гололедице на дорогах Также ожидаются порывы ветра до 18 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ЦГМС, в субботу, 6 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя. По востоку региона возможен мокрый снег. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Днём также ожидается дождь. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.





Ветер юго-западный 8-13 м/с, днём могут быть порывы до 18 м/с. Температура воздуха днём составит +1…+6°.

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