Елена Синица Краевой Роспотребнадзор оштрафовал юридический центр за обман клиентов Размер штрафа составил 100 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермскую компанию по оказанию юридических услуг оштрафовали на 100 тыс.руб. за нарушение прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Поясняется, что ООО «Юридический центр правовых решений» заключало договоры, вводя своих клиентов в заблуждение. Организация осуществляла действия, которые заведомо не могли привести к юридически значимым результатам.





В результате управление Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесло постановление по делу об административном правонарушении и назначило штраф в размере 100 тыс. руб.





Постановление вступило в законную силу.

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