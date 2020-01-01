Андрей Стрельцов «Парма» на выезде обыграла чешский БК «Опава» Это вторая победа пермской команды над этим соперником в Кубке ФИБА Европы Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Уверенную победу одержали баскетболисты «Парма» в выездном матче над чешской «Опавой» со счётом 82:63 (21:11, 22:19, 20:18, 19:15). Самым результативным игроком в команде победителей стал Джеремайя Хилл, записавший на свой счёт 15 очков.

Следует отметить, что главный тренер «Пармы» Казиса Максвитиса на выезде не поехал из-за простуды. Командой руководил ассистента главного тренера БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» Гинтараса Каджюлиса, который в послематчевом интервью отметил:





«Парни продемонстрировали отличное давление на соперника в течение всех 40 минут игры. Нам удалось хорошо останавливать переходы соперника в быстрое нападение. Также агрессивная игра в защите на чужой половине поля позволила нам набирать лёгкие очки».





Таким образом, «ПАРМА» имеет в группе три победы и одно поражение. Следующий матч пермский баскетбольный клуб проведёт на выезде 8 ноября в чемпионате Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода.

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