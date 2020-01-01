Елена Синица Правительство РФ продлило розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 Его срок продлён до конца декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19, будет продлена до конца года. Соответствующее постановление подписал Председатель правительства Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба ведомства.

«Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлён до 31 декабря», — говорится на сайте правительства.





Также отмечается, что благодаря двум дополнительным тиражам, число победителей, которые получат по 100 тыс. руб., увеличится до 2 тыс. человек.

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